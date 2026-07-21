被動元件族 6月獲利升溫

被動元件族群禾伸堂（3026）、華容、蜜望實因短線跌幅過大，遭列為注意股票，昨（20）日同步應主管機關要求，公布6月自結數。禾伸堂單月獲利年增逾1.9倍，每股純益1.24元；華容單月獲利年增超過二倍，每股純益0.27元；蜜望實則擺脫去年同期虧損，單月每股純益0.17元。

即便6月自結獲利亮眼，禾伸堂、華容、蜜望實股價與基本面脫鉤。禾伸堂先前股價走勢凌厲，7月9日盤中攻上1,045元歷史天價後，股價連日回檔，昨天重挫跌停價621元收市，下跌69元，波段跌幅高達約四成；華容昨天股價下跌5.4元、收54.9元；蜜望實昨天股價下跌5.5元、收135.5元。

數據顯示，若與5月相比，禾伸堂營運動能持續往上。禾伸堂日前公布自結5月營收12.91億元，單月歸屬母公司業主淨利1.68億元，每股純益1.02元；昨天公布自結6月稅後純益2.06億元，月增22.6%，並較去年同期大增194.12%，每股純益1.24元。

禾伸堂首季營收36.18億元，年增6.36%；歸屬母公司業主淨利4.75億元，年增70.41%，每股純益2.86元。從5、6月自結數來看，首季獲利明顯成長之後，第2季持續增溫，6月單月稅後純益已達首季獲利四成以上。

華容昨天同步公告，自結6月歸屬母公司淨利4,600萬元，年增228.57%，每股純益0.27元，一個月賺贏首季獲利，並且優於去年同期每股純益0.08元。

被動元件通路商蜜望實昨也公布自結6月歸屬母公司業主淨利1,300萬元，擺脫去年同期淨損300萬元陰霾，單月每股純益0.17元。

蜜望實先前公告指出，近期業績成長，主要受惠於客戶需求增加，AI伺服器及高階運算對積層陶瓷電容（MLCC）用量提升。