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零壹2026年業績將挑戰新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

軟體服務商零壹（3029）受惠資安轉型及生成式AI風潮，法人看好今年營運有望續創新高。

零壹近期業績穩健向上，6月合併營收25.37億元，為單月史上第三高，月增8.4％，年增13.6％；上半年合併營收141.19億元，為同期新高，年增9.4％。

法人指出，零壹目前為博通旗下VMware的台灣獨家代理商，受惠於雲端訂閱制持續成長，加上生成式AI商家加持，今年下半年業績成長動能有望持續升溫，進而推升全年業績再寫新猷。

零壹執行長沈柏延先前指出，AI正從「回答問題」進入「執行工作」的階段，帶動AI代理落地需求升溫，零壹將將持續深化AI、雲端、資訊安全與基礎設施整合能力，提供企業部署AI代理所需的解決方案。

零壹昨（20）日股價終場上漲1元、收103.5元。

營收 零壹

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