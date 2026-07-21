零壹2026年業績將挑戰新高

受惠AI需求持續擴張，出口及上市櫃公司營收維持高檔成長，半導體、PCB、高速傳輸、散熱、光通訊及電源管理等供應鏈接單能見度持續提升。隨GB300平台將於下半年陸續出貨，並開始為下一世代Vera Rubin平台預作準備，市場資金已逐步由單一權值股擴散至AI基礎建設相關族群。

2026-07-21 01:22