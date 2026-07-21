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台數科填息 兩天達陣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視業者台數科（6464）受惠《有線廣播電視法》修正草案可望鬆綁黨政軍條款，促進產業引進新資金活水，加上深化寬頻網路建設與數位匯流，穩定營收、獲利水準，激勵昨（20）日股價表現，兩個交易日就完成填息，創史上最快。

台數科2025年每股純益4.2元，每股配發1.73元股利，包含每股1.33元現金股利及0.4元股票股利，7月17日除息，除息參考價74.11元，前一日收盤價為78.4元。

近期大盤回檔，震盪加劇，但台數科昨日早盤衝上80.6元，兩個交易日完成填息，終場上漲1.9元，收79元；同為有線電視系統業者的大豐電則上漲0.15元，收42.75元。

過去受限於黨政軍退出媒體條款，上市櫃有線電視業者即使穩定獲利，現金殖利率誘人，卻無法獲得政府四大資金投資，現在法院交通委員會通過《有線廣播電視法》修正草案，將「一股」都不能有，放寬至持股上限「1%」，未來三讀後，解開大多數系統業者的投資人緊箍咒，可望為產業引進資金活水。

台數科 股利 有線電視

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