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艾訊揪伴攻機器人應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）宣布，與車用視覺解決方案大廠歐特明（oToBrite）合作，共同推出整合式邊緣AI視覺解決方案，鎖定人形機器人、自主移動載具及實體AI（Physical AI）等新世代智慧應用。

展望後市，艾訊預期，今年業績將年增兩位數百分比，續創新高。

艾訊表示，此次與歐特明合作，將結合艾訊搭載輝達Jetson Thor的機器人開發套件AIE015-AT與歐特明車規等級oToCAM系列GMSL相機，提供高效能AI運算與可靠的多鏡頭環境感知能力，加速智慧自主系統開發與部署。

艾訊指出，人形機器人、自主移動載具及實體AI持續快速發展，可靠的環境感知已成為智慧化與安全運作的關鍵。新一代自主系統除了需要強大的AI運算能力，更仰賴高品質影像擷取、低延遲資料傳輸，以及相機模組與邊緣AI平台無縫整合。

機器人 輝達

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