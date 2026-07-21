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樺漢2026年 EPS 拚26.34元 法人看好毛利率同步看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
樺漢董事長朱復銓。聯合報系資料照
樺漢董事長朱復銓。聯合報系資料照

工業電腦大廠樺漢（6414）今年營運持續增溫，法人看好，隨著大客戶NCR百億大單放量，將推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價（ASP），加上樺漢持續轉型ESaaS（樺漢服務平台）軟硬整合與訂閱制，毛利率同步看增。

樺漢近期業績發燙，6月營收176.61億元，續創單月歷史新高，月增13.4%，年增57%；第2季營收478億元，為單季新高，季增27.5%，年增37.8%；上半年營收852.93億元，為同期最佳，年增23.3%。

法人分析，隨著NCR百億大單放量，有利推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價，預估NCR訂單第2季全面放量，2026年全年將直接貢獻樺漢逾120億元營收。

另外，樺漢持續轉型ESaaS軟硬整合與訂閱制，有望使長期毛利率目標躍升至25%以上。結合子公司Kontron整合綜效優化採購成本1%至5%。產品組合質變下，預估2026年每股純益將挑戰26.34元。

樺漢子公司Kontron整合進程加速，預計三年內技術與市場整合貢獻將自10%提至25%，開闢高毛利亞太市場。除降低集團整體採購與生產成本1%至5%之外，更帶動資安與軌道交通等軟體訂閱制收入攀升，推升集團長期利潤空間。

截至目前為止，樺漢集團在手訂單金額超過2,150億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。

樺漢三大事業體部分，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案包括智慧零售等強勁需求，6月營收呈現強勁雙位數增長；智慧軟體與方案重回成長趨勢，6月營收亦呈現強勁雙位數增長；智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，6月營收呈現倍數年增長。

樺漢 營收

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