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橘子遊戲更新 挹注業績
遊戲營運商橘子（6180）昨（20）日宣布旗下PC端人氣代理遊戲《天堂REMASTERED》 國際版將迎來全新伺服器，並同步啟動事前預約，卡位暑假遊戲商機。
橘子近期動作頻頻，除參加漫博展外，也將持續參與台北電玩展，近期更持續更新旗下遊戲產品線，同時也跨足AI資料中心市場商機，挹注營收成長。
法人表示，近年來動漫、遊戲商機持續擴大，橘子旗下兩大遊戲代理IP《天堂》與《楓之谷》均頗受台灣市場歡迎，因此勢必會在暑假期間推出版本更新，藉此提升玩家黏著度。
此外，橘子日前宣告AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的AI運算需求，轉化為挹注集團未來營運成長實質動能 。
橘子指出，集團預計投入中大型算力中心的發展計劃；此外，也將自有的中和機房全面升級為高階算力中心，期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源，並協助跨產業客戶加速導入AI應用服務，為集團打造穩健收益 。
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