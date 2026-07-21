不畏中東地區重啟戰火，智崴（5263）昨（20）日公告，公司與沙烏地阿拉伯某公司簽訂黑暗騎乘體感遊樂設備合約。此案為智崴在中東市場第六個大型體感設備標案，法人看好，隨著智崴主題樂園設備訂單持續擴增，加上併購Flyover Attractions最快年底前貢獻營收，智崴今年營運有望優於去年。智崴表示，沙烏地阿拉伯新合約有望貢獻公司未來營收、提高獲利。

智崴看好中東市場商機，今年在當地已拿下多套大型體感設備標案。受惠沙烏地阿拉伯政府積極推動「2030願景」（Vision 2030）計畫，帶動觀光與娛樂基礎建設投資穩定推進，多項新建主題樂園與大型觀光開發計畫持續展開。此外，智崴先前表示，因飛行劇院因在台灣生產，不受中東戰爭影響，且戰爭期間，中東客戶仍持續與智崴洽談訂單。亞洲市場方面，智崴與越南客戶簽訂多套大型體感娛樂設備，反映新興市場對沉浸式體驗需求快速成長。

智崴今年上半年訂單較去年同期成長五倍，截至第2季，智崴已陸續取得美國、越南及中東等地區多項大型體感遊樂設備訂單。