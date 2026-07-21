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台鎔第2季 EPS 0.85元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

台鎔科技（6947）昨（20）日公告第2季財報，受惠半導體供應鏈擴產與子公司「翰陽綠能」商轉挹注，單季歸屬母公司業主淨利8,002.7萬元，季增44.44%、年增46.74%，每股純益0.85元。

台鎔上半年歸屬母公司業主淨利1.35億元，年增892.18%，半年獲利逼近前兩年總和，每股純益1.44元，展現強勁成長動能。台鎔預計本月23日轉掛牌上市，為資本市場再添生力軍。

台鎔第2季合併營收4.39億元，單季毛利率37.31%，季減1.26個百分點、年增15.84個百分點；營益率26.18%，季減0.43個百分點、年增17.43個百分點；淨利率18.20%，季增4.79個百分點、年增1.23個百分點，呈現三率年增態勢。

台鎔科技上半年合併營收8.52億元，毛利率大幅提升至37.92%，年增21.15個百分點；盈利率更拉升至26.39%，創下三年來新高點，主因事業廢棄物處置業務結構優化，加上高毛利項目比重拉升，帶動整體本業獲利能力顯著提升。

展望後市，法人分析，台鎔觀音廠升級擴建及翰陽綠能歲修影響已落幕，隨下半年進入廢棄物處理旺季，加上半導體先進製程擴產帶動有害事業廢棄物處理需求持續增加，後續營運成長動能無虞。

財報 營收 半導體

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