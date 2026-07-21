中華電衝 API 攻三大商機

全球電信業者近年積極打造Open Gateway API（開放式應用程式介面），讓網路不僅是傳輸功能，更創造新商業模式，中華電信（2412）鎖定防詐身分識別、位置狀態驗證及人流數據分析等三大領域，打造11項Open Gateway API，要讓笨水管也能擠出新商機。

GSMA近年積極推動的Open Gateway標準化，為開發者提供標準化的網路瀏覽權限，稱為開放網路API（Network API），打破營運商之間的技術壁壘，加速創新應用落地，已獲80%全球電信商參與；被業者視為解鎖5G網路的巨大潛能，改變電信業者價值鏈中的角色關鍵，市場更預估，未來市場規模將達3,000億美元。

近期電信三雄也開發各種API，並積極推動落地應用。中華電信則加入GSMA Open Gateway倡議，並加入Bridge Alliance API Exchange（BAEx）平台，投入跨國Open API發展，搶進防詐、身分驗證、智慧城市、企業數位轉型等多元應用。

截至2026年中，中華電信指出，整合電信網路能力、資安防護及API標準化推動，已經陸續取得GSMA官方核發11項Open Gateway API永久認證書，鎖定防詐身分識別、位置狀態驗證及人流數據分析三大領域。

事實上，近年隨著詐騙猖獗，KYC（客戶識別）更顯關鍵，研究機構認為，客戶識別將是網路API下一個重大機會。

中華電信在防詐身分識別應用，打造更換SIM卡偵測（SIM Swap）、設備識別（Device ID）、身分資料比對、門號驗證、詐騙通話警示、來電轉接偵測及使用者合約狀態等應用。另一方面，中華電信透過API提供位置狀態驗證，包含設備位置驗證及設備國際漫遊狀態；人流數據分析則包含區域設備統計及人口密度預測，

去年中華電信已經協助國內銀行導入符合國際規範防詐機制，成為台灣首例以Open API支援金融防詐的實務應用；近期電信三雄也與臺網公司（TWCA）合作啟動新一代「MID Plus（MID+）」，導入更換SIM卡偵測、門號驗證、身分資料比對及設備國際漫遊狀態等服務，將防杜詐騙的防禦維度，除了身分驗正，更推升至「時間」與「空間」的動態層次。