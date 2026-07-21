快訊

外送專法今天上路！交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

聽新聞
0:00 / 0:00

泰碩拿下 AI 水冷訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
泰碩董事長彭朋煌。記者陳昱翔／攝影
泰碩董事長彭朋煌。記者陳昱翔／攝影

散熱模組廠泰碩（3338）昨（20）日召開法說會，董事長彭朋煌指出，公司積極擴大AI伺服器散熱業務比重，目前已順利接獲訂單，預估相關水冷產品最快第4季陸續出貨，下半年營運有望回溫。

展望未來，彭朋煌表示，從目前在手訂單看，公司能見度已看到第4季，下半年營運將呈現逐季走升，而明年在新產能陸續開出後，業績表現則會優於今年。

泰碩近年來積極轉攻AI散熱領域，去年已在泰國擴建新廠，今年則在中國大陸東莞擴產，並且鎖定AI水冷散熱市場，供應品項涵蓋水冷板、分歧管、冷卻液分配裝置（CDU）。

泰碩今年首季每股純益0.27元，獲利較去年第4季、去年同期雙雙衰退，主要原因來自受到供應鏈缺料、研發資源轉換等因素影響。彭朋煌表示，目前接單狀況還不錯，預料水冷業務將雙位數成長，全年AI伺服器相關產品比重也會達到五成，成為主力業務。

據悉，輝達（Nvidia）今年6月秀出的合作廠商背板中，泰碩首度名列其中，主要供應適用於VR系列的CDU產品，現階段正在樣機試產中，估計最快第4季開始出貨，並在明年起迎來大規模量產。

至於產能規劃部分，泰碩總經理劉克平指出，目前在泰國、中國大陸兩地積極布局；其中，中國大陸東莞新廠將會擴增水冷產線，預估今年底前會陸續進駐設備。

針對近期AI市場雜音四起，彭朋煌認為，目前AI市場需求依然相當不錯，AI趨勢也未發生改變，從上游到下游的供應鏈，幾乎都過得不錯，而公司也正為了明、後年進行準備，年初就已啟動擴產計畫，預估明年業績會比今年更好。

泰國 伺服器 中國大陸

延伸閱讀

時碩：AI水冷散熱元件7月量產 攻人形機器人應用

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

AI 需求重塑PCB版圖 東南亞產值占全球12.3%、泰越馬加速擴產

立碁大轉骨！1.6T CPO模組打入北美大廠AI供應鏈 獲利迎爆發期

相關新聞

樺漢2026年 EPS 拚26.34元 法人看好毛利率同步看增

工業電腦大廠樺漢（6414）今年營運持續增溫，法人看好，隨著大客戶NCR百億大單放量，將推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價（ASP），加上樺漢持續轉型ESaaS（樺漢服務平台）軟硬整合與訂閱制，毛利率同步看增。

艾訊揪伴攻機器人應用

工業電腦廠艾訊（3088）宣布，與車用視覺解決方案大廠歐特明（oToBrite）合作，共同推出整合式邊緣AI視覺解決方案，鎖定人形機器人、自主移動載具及實體AI（Physical AI）等新世代智慧應用。

零壹2026年業績將挑戰新高

軟體服務商零壹（3029）受惠資安轉型及生成式AI風潮，法人看好今年營運有望續創新高。

崇友三利多 營運動能強

國內電梯大廠崇友（4506）受惠科技廠擴廠、海量交屋潮來襲以及都更浪潮等三大動能，營運動能穩健看俏，目前在手訂單維持百億元，未來三年動能無虞。

台燿6月每股賺3.06元

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）昨（20）日公告自結6月單月每股稅後純益（EPS）為3.06元，主因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

就市論勢／AI 產業鏈 長線布局

受惠AI需求持續擴張，出口及上市櫃公司營收維持高檔成長，半導體、PCB、高速傳輸、散熱、光通訊及電源管理等供應鏈接單能見度持續提升。隨GB300平台將於下半年陸續出貨，並開始為下一世代Vera Rubin平台預作準備，市場資金已逐步由單一權值股擴散至AI基礎建設相關族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。