一詮2026年業績拚增20%

LED導線架暨均熱片大廠一詮（2486）受惠AI伺服器散熱需求強勁，法人看好，今年整體營收朝成長逾兩成邁進，散熱事業營收更將翻倍衝高，同時公司亦積極布局微流道均熱片（MCL）等次世代技術。

法人預估，一詮散熱業務單月營收已跨過3億元關卡，第4季挑戰4億元大關，帶動散熱營收占比衝上五成，明年更有機會在今年基礎上翻倍增長。

一詮散熱營收占比目前達45%，第4季在散熱單月營收衝刺4億元帶動下，散熱占比有機會一舉跨過五成大關。公司去年散熱事業營收約17億元，今年在供不應求下，散熱營收目標鎖定35億元以上，增幅至少一倍。

在客戶與產品布局上，業界指出，一詮散熱產品已全面切入各大主流陣營，涵蓋ASIC、GPU及CSP各大客戶，包含輝達、高通及Meta、Google等終端客戶均已透過封裝廠出貨。目前整體ASIC與CSP陣營合計占比達五成，其餘兩成為車用及消費性產品。

針對輝達晶片散熱片供應，一詮先前已出貨CPU系列的產品，至於備受市場關注的GB系列產品，據了解，目前已進入送樣階段，預計明年隨晶片放量後大幅貢獻營收。

法人分析，由於輝達高階產品設計與規格要求提升，產品平均售價（ASP）與毛利率均優於舊款，隨著新品世代交替，將大幅推升未來獲利空間。此外，針對下一個世代的產品，一詮在微流道均熱片（MCL）領域已具備成熟產品，目前正積極布局，未來待客戶端需求釋出，將挹注新一波營運動能。

展望後市，一詮表示，今年上半年已完成產品漲價，後續營收成長動能主要來自出貨量提升。一詮今年資本支出高峰約落在5億元，隨著下半年擴充產能陸續釋出，營運可望逐季成長，加上明年散熱新產品邁入量產期，整體營運效益可望逐季顯現。