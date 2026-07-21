光通訊巨頭報喜 相關台鏈營運看增

中國大陸光通訊巨頭新易盛公布半年報財測優於市場預期，盈利預期年增77%至102%，驚艷市場，讓原先動盪不安的光通訊市場吃下一顆定心丸。市場預料，包括全友（2305）、全新、聯亞等台系光通訊廠商下半年營運動能有望持續增強。

其中，光通訊檢測暨掃描器廠全友旗下子公司上海嘉慧是新易盛主要設備供應商，提供光通訊測試儀表與自動化檢測系統，預估今年將顯著貢獻全友營收，推升公司營運向上。

全友近期業績發燙，6月營收1.5億元，創新高，月增29.3%，年增逾1.4倍，單月業績已是元月的一倍；上半年營收6.32億元，年增79.6%。全友表示，業績衝高，主要受惠於AI及大數據發展，電子設備需求強勁。

全新、聯亞則是提供磷化銦（Inp）磊晶，客戶也涵蓋陸系光通訊三巨頭；其中，全新已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，預料第3季磊晶出貨動能將明顯轉強，迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀。

聯亞則受惠AI資料中心對光通訊需求日益高漲，帶動矽光出貨動能同步轉強。針對矽光產品動態，聯亞目前1.6T矽光產品已開始量產，而3.2T則正在與客戶驗證中，估計最快下半年也會開始步入量產；此外，今年也會新增客戶，從過去七至八家，擴大至十家。

新易盛為中國大陸光通訊模組二哥，規模僅次於中際旭創。新易盛預估，上半年歸屬上市公司股東淨利為人民幣70億元至80億元，年增77%至102%，扣除非經常性損益之後，淨利估為人民幣69.81億元至79.81億元，年增率也約介於77%至102%，營運衝高主要受惠AI相關算力投資持續向上與產品結構優化。

業界人士認為，隨著新易盛釋出優於預期的財測，意味著AI對光通訊的需求有增無減，有助消除市場原先對光通訊的雜音。

業界分析，新易盛在全球800G光通訊模組市占率高達25%至40%，與中際旭創、天孚通信並列為中國大陸光通訊模組三大巨頭，市場這三家大廠合稱為「易中天」，三家廠商營運表現堪稱產業風向球。

法人表示，新易盛、中際旭創與天孚通信等三大光通訊巨頭在全球800G以上高速AI光通訊模組的市占率超過七成，新易盛釋出亮眼財測，意味著光通訊市場基本面無虞。