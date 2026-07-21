軒郁新投資 入股欣新網

軒郁（6703）昨（20）日宣布，策略投資台灣電商代運營上櫃公司欣新網，取得400張持股，雙方將結合各自優勢，攜手拓展東南亞市場，打造品牌出海的新成長動能。

軒郁國際表示，公司長期深耕保健食品、美妝及生活消費品牌，具備品牌經營、產品開發及數位行銷能力；欣新網則擁有成熟的跨境電商代運營經驗，在東南亞市場建立完整的平台營運、在地團隊與通路資源。

此次投資，不僅代表雙方合作關係進一步升級，更希望透過資本連結建立長期且緊密的策略夥伴關係。

未來，軒郁國際旗下自有品牌及代理品牌將借重欣新網的海外營運能力，加速進軍東南亞市場；欣新網亦可結合軒郁國際豐富的品牌資源與產品組合，擴大跨境營運規模，創造雙贏。