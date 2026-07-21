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詩肯新居經濟商機升溫

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

連鎖家具商詩肯（6195）看好下半年家具市場復甦動能，隨著過去幾年預售屋陸續進入完工交屋階段，新居裝修需求逐步釋放，帶動家具、家電及室內設計等「新居經濟」商機升溫。

法人關注，在住宅市場逐步築底、消費信心回穩下，家具族群營運有望迎來改善契機。

詩肯表示，近年房市受到央行信用管制及交易降溫影響，新屋交屋速度放緩，家具市場短期承壓，不過隨著預售案逐漸轉入交屋期，自住族群添購家具需求開始回流，加上換屋、舊屋翻新等需求支撐，家具產業景氣正逐步回溫。

公司指出，消費者對居家空間品質與生活風格的重視程度持續提升，家具消費已從單純購買需求轉向整體居家美學規劃。

詩肯近年持續優化門市體驗、調整商品組合，並透過新品推出及多元行銷活動提升消費者黏著度，強化品牌競爭力。

展望下半年，詩肯表示，暑假、父親節、中秋節及年底周年慶等傳統銷售旺季將陸續到來，搭配新建案交屋潮延續，預期家具及居家裝修相關需求仍具支撐。公司也將持續掌握市場趨勢，推出符合消費需求的新品及促銷活動，帶動旺季銷售動能。

在通路布局方面，詩肯表示，截至6月底全台門市達87家，未來仍將持續尋找具發展潛力的商圈拓展據點。

不過考量整體經濟環境仍存在不確定性，公司將維持審慎展店策略，優先提升既有門市營運效率及同店成長表現。

詩肯6月營收達2.01億元，年增20.88%，創同期新高；累計今年上半年營收達12.76億元，年增15.71%。

家電 預售屋 央行

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