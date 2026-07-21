統一超 CITY CAFE 推向 IP 化

統一超（2912）加速布局品牌資產經營，繼企業IP「OPEN將」成功建立粉絲經濟後，再將旗下CITY CAFE推向IP化。

統一超昨（20）日宣布首度將CITY CAFE飲品打造為品牌角色，透過IP授權與周邊商品開發，延伸品牌價值，打造粉絲經濟新商業模式。

事實上，統一超早已布局企業IP經營。2005年推出的「OPEN將」，是台灣超商業界首個企業形象IP，透過角色設定、周邊商品及大型活動經營，成功建立粉絲經濟模式。

OPEN將相關周邊商品已創造上億元營收，自2006年舉辦的OPEN!大氣球遊行，每年平均吸引逾10萬人參與，並帶動周邊商品銷售商機，成為統一超IP商業化的重要案例。

統一超表示，CITY CAFE此次將西西里風檸檬氣泡咖啡、濃萃系列、厚乳拿鐵及風味飲系列等經典商品角色化，推出八款飲品IP角色，搭配品牌主題杯推出絨毛磁鐵吊飾，希望透過角色設定建立消費者情感連結，提升品牌好感度與消費黏著度。

法人指出，隨著消費市場從功能導向轉向情感消費，企業透過IP打造品牌資產，已成為零售業拓展消費者關係的新方向。統一超此次將CITY CAFE導入IP策略，不僅可延伸商品生命週期，也有助於透過角色、周邊商品及活動創造更多營收來源。

CITY CAFE自2004年推出，目前已成為7-ELEVEN核心商品之一，全台逾7,300家門市均為銷售據點。

統一超近年持續透過消費數據洞察與產品創新，強化咖啡商品結構，其中西西里風檸檬氣泡咖啡已成為年銷破億元商品；2021年推出的濃萃系列則連續三年維持雙位數成長，銷售成績優異。