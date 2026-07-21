高力6月 EPS 0.64元

高力（8996）昨（20）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。

高力6月營收7.2億元，年增37.5%，單月稅後純益為6,000萬元，較去年同期增長24.8%，單月每股純益0.64元。

隨著AI資料中心建置加速推進，散熱與供電基礎建設需求同步擴大，高力作為板式熱交換器供應商之一，營運動能明顯轉強。目前散熱是高力最大事業體，在AI需求帶動下，市場需求依然存在缺口。第2季因部分客戶等待新一代晶片，出貨短暫放緩。

法人指出，雲端服務供應商自2026年下半年起，隨新一代ASIC運算平台陸續導入，液對液冷卻液分配裝置（CDU）進入放量階段，將直接帶動板式熱交換器需求提升。高力為少數通過大型雲端客戶認證的供應鏈廠商之一，隨資料中心散熱架構由氣冷轉向液冷，產品滲透率可望快速提升。

另一方面，燃料電池應用也持續推升另一條成長曲線。隨AI運算需求帶動資料中心「即時供電」需求提升，新興雲端服務商加速導入燃料電池解決方案，帶動相關供應鏈需求升溫。加上其主要客戶Bloom Energy近期與甲骨文簽訂2.8GW合作案，進一步強化長期訂單能見度。

對此，高力表示，目前燃料電池業務需求相當明確，主要客戶訂單穩定，原先規劃於2027年底將Bloom Energy熱反應盒（Hot Box），接單情況良好。