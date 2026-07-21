盛餘屏南太陽能光電 啟用

鍍面鋼鐵大廠盛餘（2029）啟用屏南廠「太陽能光電系統」，專案建置總容量達約8.41MWp，由東元電機及久鋒國際協力承攬，是全台首座大規模採用盛餘自主開發「鍍55%鋁鋅 HYPERAZ300」高防蝕鋼材作為光電支架的示範場域。

法人指出，盛餘屏南廠太陽能光電系統綠色能源布局，對落實ESG永續發展目標有里程碑級別的重大加分效果，盛餘公司治理更上層樓。

盛餘董事長樽宮浩一表示，淨零碳排是全球產業的共同使命，盛餘長期致力於環境永續發展，積極推動綠色製程與能源轉型。屏南廠太陽能光電系統正式啟用，象徵著盛餘從傳統製造業向綠色低碳企業邁出關鍵一步。

樽宮浩一指出，盛餘不只生產高品質的鋼材，更以具體行動實現自發自用。