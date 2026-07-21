豐興、威致鋼筋開漲盤

豐興（2015）昨（20）日開盤，廢鋼基價平盤、鋼筋每公噸上漲200元、型鋼平盤；南部大廠威致跟進鋼筋漲200元，低接買盤回流，建築用鋼築底訊號浮現，市場買氣轉向活絡。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼跌至每公噸330美元，澳洲鐵礦砂由100.75美元漲至101.3美元，顯示原料市場已逐步止穩。

上市鋼廠主管指出，近期亞洲與土耳其長材市場仍處於傳統淡季，但價格跌勢逐漸收斂。土耳其因夏季假期及需求疲弱，國內鋼筋價格小幅回落至每公噸560至565美元，但在能源成本、融資成本及電爐鋼廠持續虧損下，鋼廠已無意再大幅降價，出口報價也維持在每公噸565美元（FOB），整體偏弱但有成本支撐。

廢鋼市場同樣釋出築底訊號，法人分析國內鋼筋價格此次回升，主要反映兩項因素。首先，先前連續兩周價格修正後，鋼筋售價已接近電爐廠及單軋廠的變動成本，市場普遍認為再跌空間有限，因此下游營造業者開始回補基本庫存；其次，隨著下半年公共工程、半導體廠房、AI資料中心及大型科技建廠工程持續推進，剛性需求仍將支撐建築用鋼市場。