快訊

外送專法今天上路！交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

聽新聞
0:00 / 0:00

時碩切入 AI 液冷散熱鏈

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

時碩工業（4566）昨（20）日舉行法說會，總裁黃亞興表示，集團已成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，預計7月起開始逐步放量，加上人形機器人與航太獲大陸零組件大單，預期下半年營運將逐月增溫，時碩也訂出五年挑戰百億營收目標。

黃亞興指出，時碩除汽車產業穩健貢獻業績外，AI Data Center液冷散熱系統已獲得美日兩大液冷系統大廠支持，成功打進磁浮壓縮機大廠關鍵零組件，近期已開始少量出貨。

時碩今年上半年AI水冷散熱占營收比重約1.9%，7月開始放量，8、9月進入出貨高峰，本世代產品訂單為期一年，緊接著第3季底開始參與下一世代產品開發。AI水冷、人形機器人與航太開始展現爆發力，預期明年營收占比可望突破20%。

時碩受惠於液冷散熱專案開始出貨，6月合併營收5.30億元、年增44.4%，創單月營收歷史新高；累計上半年合併營收為28.22億元，年增13.3%，亦創歷年同期新高。

時碩第2季合併營收14.68億元，季增8.3%、年增17.2%，也創歷史單季新高。第2季產品以散熱系統成長最高、達549%，航太應用年增20%，新能源及工業應用分別年增16%及11%。

伺服器 營收 機器人

延伸閱讀

時碩：AI水冷散熱元件7月量產 攻人形機器人應用

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

立碁大轉骨！1.6T CPO模組打入北美大廠AI供應鏈 獲利迎爆發期

目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

相關新聞

樺漢2026年 EPS 拚26.34元 法人看好毛利率同步看增

工業電腦大廠樺漢（6414）今年營運持續增溫，法人看好，隨著大客戶NCR百億大單放量，將推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價（ASP），加上樺漢持續轉型ESaaS（樺漢服務平台）軟硬整合與訂閱制，毛利率同步看增。

艾訊揪伴攻機器人應用

工業電腦廠艾訊（3088）宣布，與車用視覺解決方案大廠歐特明（oToBrite）合作，共同推出整合式邊緣AI視覺解決方案，鎖定人形機器人、自主移動載具及實體AI（Physical AI）等新世代智慧應用。

零壹2026年業績將挑戰新高

軟體服務商零壹（3029）受惠資安轉型及生成式AI風潮，法人看好今年營運有望續創新高。

崇友三利多 營運動能強

國內電梯大廠崇友（4506）受惠科技廠擴廠、海量交屋潮來襲以及都更浪潮等三大動能，營運動能穩健看俏，目前在手訂單維持百億元，未來三年動能無虞。

台燿6月每股賺3.06元

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）昨（20）日公告自結6月單月每股稅後純益（EPS）為3.06元，主因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

就市論勢／AI 產業鏈 長線布局

受惠AI需求持續擴張，出口及上市櫃公司營收維持高檔成長，半導體、PCB、高速傳輸、散熱、光通訊及電源管理等供應鏈接單能見度持續提升。隨GB300平台將於下半年陸續出貨，並開始為下一世代Vera Rubin平台預作準備，市場資金已逐步由單一權值股擴散至AI基礎建設相關族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。