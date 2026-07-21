時碩切入 AI 液冷散熱鏈

時碩工業（4566）昨（20）日舉行法說會，總裁黃亞興表示，集團已成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，預計7月起開始逐步放量，加上人形機器人與航太獲大陸零組件大單，預期下半年營運將逐月增溫，時碩也訂出五年挑戰百億營收目標。

黃亞興指出，時碩除汽車產業穩健貢獻業績外，AI Data Center液冷散熱系統已獲得美日兩大液冷系統大廠支持，成功打進磁浮壓縮機大廠關鍵零組件，近期已開始少量出貨。

時碩今年上半年AI水冷散熱占營收比重約1.9%，7月開始放量，8、9月進入出貨高峰，本世代產品訂單為期一年，緊接著第3季底開始參與下一世代產品開發。AI水冷、人形機器人與航太開始展現爆發力，預期明年營收占比可望突破20%。

時碩受惠於液冷散熱專案開始出貨，6月合併營收5.30億元、年增44.4%，創單月營收歷史新高；累計上半年合併營收為28.22億元，年增13.3%，亦創歷年同期新高。

時碩第2季合併營收14.68億元，季增8.3%、年增17.2%，也創歷史單季新高。第2季產品以散熱系統成長最高、達549%，航太應用年增20%，新能源及工業應用分別年增16%及11%。