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國產迎資產價值爆發期

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
國產位於「南港大型開發案」的企業總部舉辦上樑典禮，由國產董事長徐蘭英（左六）率各主管主持。國產／提供
國產位於「南港大型開發案」的企業總部舉辦上樑典禮，由國產董事長徐蘭英（左六）率各主管主持。國產／提供

國產（2504）昨（20）日宣布，集團位在南港大型開發案的企業總部已於19日舉行上樑典禮，象徵開發案正式邁入完工倒數階段。國產的企業總部預計2027年底完工、2028年取得使用執照。業內指出，國產旗下坐擁全台44.7萬坪土地資產，在有序活化下將迎價值爆發期。

國產表示，隨著開發案逐步進入收成期，不僅將成為集團新企業總部，更可望釋放龐大的資產開發潛力，為未來營運增添新動能。

國產董事長徐蘭英表示，國產建材集團成立72年，累積厚實的營運基礎與資產實力，目前全台土地資產約44.7萬坪，並在各大科學園區周邊布局多筆精華土地，包括內湖舊宗段1,400坪科技工業區土地，鄰近輝達海外總部北士科的關渡洲美平原近2萬坪土地，以及南科周邊逾2,000坪土地與廠區。未來集團將依照階段性規劃推動資產活化，逐步發揮各項土地資產的潛在開發價值。

其中針對關渡洲美平原的近2萬坪土地，內政部國土計畫審議會已在6月下旬審議通過臺北市政府提案，將劃設為「城鄉發展地區第一類」。國產認為，在內政部劃設後，未來此區後續實質開發與土地利用進入都市計畫內，對未來資產活化營運添龐大利多。

國產企業總部坐落東區門戶精華軸心，緊鄰輝達研發中心的潤泰玉成大樓、及宏碁電腦所在利百代商業大樓。總部基地面積6,500坪，包括A、B兩棟摩天商辦。A棟為國產完全持有的商辦大樓，建築面積約4,000坪、規劃地上26層、地下5層。B棟是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下四層，國產負責興建完成後可分回部分商辦樓層。

總計國產建材集團未來持有這裡的商辦樓地板面積，總數共可達約4.6萬建坪左右及550個左右停車位，潛在開發利益相當龐大。

國產表示，企業總部A、B兩棟建築已分別於19日與16日舉辦上樑典禮，工程進入倒數計時，預計2027年底左右完工、2028年取得使用執照。徐蘭英指出，國產1954年在南港路三段成立之後，在全台灣不僅擁有約44.7萬坪的土地資產、還有遍佈各縣市的28座混凝土廠。「這塊起家厝歷經15年都市計畫與興建進程，現將華麗轉身，成為AI時代的世界級頂尖指標建築群」。

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