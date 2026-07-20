快訊

謝賢最後身影曝光！4月才被目擊坐輪椅喝咖啡 網淚喊不敢相信

台積電前副理被中共吸收竊半導體機密21件 起訴求處7年重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券主辦萬旭三掛牌 掛牌價121.18元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券主辦「萬旭三」3年期有擔保可轉債（61343），採競價拍賣方式承銷，7月8日完成開標，合格投標總數量12,721張，超額認購倍數高達4.99倍，顯示市場反應熱烈、投資人信心十足，展現亮眼承銷成績，並於20日以承銷價121.18元上櫃掛牌交易。

萬旭（6134）為國內知名「利基型線材整合大廠」，2026年前六月累計營收12.14億元，年增49%，創近13年新高。今年第1季合併財報產品營收比重，儲能產品占47%、航太工控占14%、車用電子17%，各利基型產品均陸續展獲佳績。

儲能產品為萬旭的營收主力，上半年受惠於澳洲及英國補貼政策推進，下半年則進入歐洲需求旺季。未來在全球「儲能超級周期」的剛需滿載帶動下，市場年複合成長率約28%~30%，將成為公司中長期的獲利基本盤。另外，亦切入「手機直連衛星方面」高速線供應鏈，隨下半年量產出貨，高毛利產品特性將有助拉升整體獲利結構。

展望今年下半年，萬旭的成長主力將持續來自儲能產品、航太工控、高速線材應用三箭齊發，營運主軸明確、全球供應鏈產能布局、低軌衛星高速線持續放量，正處於「營收放量、獲利結構優化」之營運動能成長期。中國信託證券洞察市場變動並提供專業輔導資源，協助海內外具成長潛力公司加入台灣資本市場，為企業規劃籌資首選承銷商。

萬旭 中國信託 營收

延伸閱讀

富邦證券輔導大鵬科技完成競拍 承銷價180.53元

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

外資上周大賣台股87.6億美元 連四周賣超台、韓股市

大盤崩、千金退潮也不怕！這二檔高價股逆勢點火 法人揭背後吸金關鍵

相關新聞

台燿獲利／跌到公布自結 6月單月EPS 3.06元

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，20日公告相關訊息，以利投資人區別暸解，自結6月單月每股稅後純益（EPS）為3.06元。

禾伸堂獲利／6月自結稅後純益大增194% 單月賺2.06億元、EPS 1.24元

被動元件廠禾伸堂（3026）20日公布6月自結數字，單月稅後純益2.06億元，較去年同期大增194.12%；每股純益1.24元，營收成長開始明顯轉化為獲利動能。

公勝保經營收／上半年破30億元 年增26.76%

台灣保險經紀人業領導品牌公勝保險經紀人股份有限公司（6028）（以下簡稱「公勝保經」，股票代號：6028）正式發布2026年上半年營運成果。在「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大核心策略推動下，公勝保經不僅在今年3月圓滿上櫃掛牌，邁入資本市場全新里程碑；全台業務菁英更展現強大戰力，帶動公勝保經2026年上半年累計合併營收衝破30億元，相較2025年同期成長26.76%，再度展現卓越績效！

緯創受瑞銀點讚 上調目標價至225元

ODM大廠緯創（3231）20日因受外資看好，獲大量買盤湧入，股價一度漲逾半根漲停板，終場收盤143.5元，漲幅3.24%，上漲4.5元，成交量放大至51,121張。瑞銀看好AI伺服器強勁程度超出預期，加上網通產品成長，上調下半年成長幅度，並將目標價上修至225元。

搭無人機概念股 中光電股價有撐

無人機特別條例將進入立院聯席審查，政策商機議題再起，無人機概念族群中光電（5371）20日股價有撐，開盤一度衝上88.4元的高點，盤中上漲1.6元，成交量逾3.5萬張，暫收83.1元。

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯穎（6669）受惠於雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器與AI運算需求持續強勁，獲瑞銀證券青睞，最新研究報告給予「買進」評等，且為ODM代工廠中的首選股（Top Pick），並將目標價由6,400調升至7,000元，看好隨著Trainium 3量產與Helios機櫃出貨，緯穎已進入新一波營運轉折點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。