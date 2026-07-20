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禾伸堂獲利／6月自結稅後純益大增194% 單月賺2.06億元、EPS 1.24元
被動元件廠禾伸堂（3026）20日公布6月自結數字，單月稅後純益2.06億元，較去年同期大增194.12%；每股純益1.24元，營收成長開始明顯轉化為獲利動能。
若與5月相比，禾伸堂營運動能持續往上。5月營收12.91億元，歸屬母公司業主淨利1.68億元，每股純益1.02元；6月營收月增約6.8%，稅後純益月增22.6%。
禾伸堂今年首季營收36.18億元，年增6.36%；歸屬母公司業主淨利4.75億元，年增70.41%，每股純益2.86元。從5、6月自結結果來看，公司在首季獲利明顯成長後，第2季後段動能並未降溫，其中6月單月稅後純益已達首季獲利的四成以上。
禾伸堂主要布局積層陶瓷電容（MLCC）等被動元件及電子零組件，近期受惠AI伺服器、高階運算與電源相關需求升溫。隨6月營收與獲利同步加速，市場後續將關注第2季完整財報，以及高階被動元件需求能否延續至下半年。
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