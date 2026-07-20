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長亨精密擬終止興櫃交易 股價重挫逾五成

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

長亨精密（4546）宣布重大經營策略調整，董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，同時完成董事長、總經理高層人事改組，市場視為公司進入新一階段發展的重要轉折點。

但消息公布後引發市場賣壓，20日股價一路走低，跌幅高達51.8%、下跌52元以49.2元收盤，成交量高達4,608張，比前個交易日的126張暴增36倍，反映短線投資人對未來流動性及交易機制調整產生疑慮。

長亨17日發布重大訊息表示，為擴大未來經營規模，重新調整經營計畫，以因應長期發展策略，因此董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，並預計於8月31日召開股東臨時會討論相關議案，包括停止股票公開發行及公司章程修訂等事項。後續將依《證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則》向櫃買中心申請終止興櫃交易，實際終止日期仍須依櫃買中心公告為準。

除經營策略調整外，長亨同步完成高層人事異動，董事長由陳威圻接任，總經理由劉世德接掌，希望藉由新經營團隊帶領公司進入下一階段成長。

櫃買中心

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