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蜜望實獲利／6月轉盈 自結稅後純益1,300萬元、每股賺0.17元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

被動元件通路商蜜望實（8043）20日公布6月自結損益，單月歸屬母公司業主淨利1,300萬元，較去年同期淨損300萬元順利轉虧為盈；每股純益0.17元，營運逐步擺脫虧損壓力。

累計蜜望實今年上半年營收36.66億元，較去年同期22.72億元大增61.35%。公司先前公告指出，營收成長主要來自客戶需求增加，AI伺服器及高階運算對積層陶瓷電容（MLCC）的用量提升，成為近期被動元件市場的重要需求來源。

蜜望實為日本被動元件大廠太陽誘電在台主要代理商，MLCC占營收比重高，隨太陽誘電調整MLCC、電感及磁珠等產品報價，加上AI伺服器、車用電子及高階網通需求延續，市場關注出貨量與價格上揚效益能否持續帶動後續毛利及獲利改善。

不過，蜜望實20日股價未提前反映自結轉盈利多，終場下跌5.5元、收135.5元，跌幅3.9%。隨6月稅後純益轉正，市場接下來將觀察第2季完整財報，以及被動元件漲價效益能否在下半年進一步放大。

營收 伺服器 日本

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