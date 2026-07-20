公勝保經營收／上半年破30億元 年增26.76%

台灣保險經紀人業領導品牌公勝保險經紀人股份有限公司（6028）（以下簡稱「公勝保經」，股票代號：6028）正式發布2026年上半年營運成果。在「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大核心策略推動下，公勝保經不僅在今年3月圓滿上櫃掛牌，邁入資本市場全新里程碑；全台業務菁英更展現強大戰力，帶動公勝保經2026年上半年累計合併營收衝破30億元，相較2025年同期成長26.76%，再度展現卓越績效！

不只業績爆發力驚人，公勝保經更在2026年中華徵信所（CRIF）評鑑達成保經產業連續8年第一名的傲人成就，並且在美國百萬圓桌（MDRT）會員人數排名蟬聯台灣保經業第一、位居台灣壽險業前四強，展現「大者恆大、強者恆強」的產業標竿實力。

公勝保經董事長蔡聖威指出，透過深厚淬鍊與穩健布局，公勝保經成功掛牌上櫃，成為引領台灣保經業走向公司治理透明化、專業化的重要里程碑。走入資本市場能推動企業永續經營、全面提升品牌形象，並藉由更豐富的市場資源吸引並留住頂尖人才，將保險服務業的溫度與承諾永續傳承。

隨著市場趨勢不斷變化，公勝保經近年積極推動「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大策略，全面賦能內外勤同仁，提升服務與行政效率；投入的成效亦反映在營收數據上，2026年上半年累計營收達30.78億元，較去年同期年增率為26.76%，營運表現不凡、續航力強勁。

此外，在國內權威評鑑機構——中華徵信所（CRIF）最新公布的「台灣大型企業排名（TOP 5000）」中，公勝保經憑藉健全的財務體質、卓越的經營績效與雄厚的服務規模，連續第8年榮登「保險經紀人業第1名」的龍頭寶座。代表公勝保經經營穩健、深受利關人與保戶信賴，實力與品牌力雄厚、備受肯定。

除了營收數字與評鑑表現突出，公勝保經在國際頂尖人才培育亦交出亮眼成績。在最新公布的2026年美國百萬圓桌（MDRT）全球會員人數排行中，公勝保經以631位MDRT會員人數創下公司歷史新高。不僅蟬聯「台灣保經業第1名」，在所有大型本土及外資壽險公司的總排名中，更高居台灣壽險業排名第4名、同時也是全球排名第29名。公勝保經精準透過學習金幣、學習地圖與五大證照等一流培訓系統，為第一線同仁提升專業，打造MDRT的搖籃與起點。

成立於1993年、深耕台灣保險市場已33年的公勝保經，目前與全台33家產壽險公司緊密合作，服務據點遍布全台29處。未來公勝保經將持續以「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」為願景，除了在企業經營上追求卓越、維持強勁成長態勢，也積極落實企業社會責任與 ESG永續承諾，將保險服務業的溫暖與守護延伸至全台每個角落。