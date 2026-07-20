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暴漲後賣壓湧現 光鼎盤中跌停、自高點回落近三成
LED廠光鼎（6226）20日盤中賣壓湧現打入跌停價20.3元，重挫2.25元、跌幅達9.98%，截至收盤成交量逾3,900張。
光鼎先前股價自6月下旬低點12.5元一路飆升，最高一度攻上28.95元，短短數個交易日暴漲超過1.3倍，出關後籌碼面仍待消化，市場買盤追價意願轉趨保守，衝擊今日盤中股價下修摔至跌停。
基本面方面，光鼎6月營收5,600萬元，月增0.86%、年增22.5%；累計上半年營收3.27億元，年增3.99%，寫近3年同期新高。
展望後市，光鼎指出，除了持續鞏固既有客戶，將運用緬甸仰光新廠優勢開拓藍海新市場，同時立足多年LED封裝技術，積極跨足功率半導體產品的研發與銷售，藉此優化產品組合並提升整體經營效益。
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