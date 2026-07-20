快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

台勝科漲停 市場提前押注下半年轉盈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體族群20日走勢仍顯疲弱，個股漲跌互見，不過矽晶圓廠台勝科（3532）逆勢亮燈漲停至466元，上漲42元，市場提前反映矽晶圓漲價、新廠產能開出，以及下半年虧轉盈的期待。

台勝科第1季受到麥寮新廠折舊攤提影響，合併營收33.09億元，季增1.2%、年增10.8%，稅後淨損約6,800萬元，每股淨損0.18元，毛利率也降至0.83%。不過，公司先前表示，若排除新廠折舊因素，本業獲利表現已優於去年同期，隨產能逐步放量，固定成本攤提壓力可望自下半年開始減輕。

營收回升也為市場預期提供支撐。台勝科6月營收12.24億元，月增0.53%、年增23.71%，創近30個月新高；第2季營收36.10億元，季增約9.1%、年增約20.6%，為近十季高點；累計上半年營收69.19億元，年增15.76%。雖然第2季完整財報尚未公布，但營收規模擴大，已讓市場開始押注單季虧損收斂，下半年則有機會進一步轉盈。

台勝科先前表示，矽晶圓現貨價格已出現回升跡象，公司正與客戶協商下半年價格調整，並獲得正面回應。AI、高效運算及先進記憶體持續拉動12吋晶圓需求，電源管理IC及驅動IC回溫則支撐8吋市場，加上矽中介層、載體晶圓、超薄晶圓及矽電容等特殊規格產品陸續驗證，市場看好台勝科下半年可望迎來出貨、價格與產品組合同步改善。

延伸閱讀

晶心科6月業績大增3倍多 盤中攻上漲停

成熟製程賣壓再起 聯電、世界先進雙雙跌停 29日法說成風向球

目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

鈊象成資金避風港 早盤逆勢上漲

相關新聞

搭無人機概念股 中光電股價有撐

無人機特別條例將進入立院聯席審查，政策商機議題再起，無人機概念族群中光電（5371）20日股價有撐，開盤一度衝上88.4元的高點，盤中上漲1.6元，成交量逾3.5萬張，暫收83.1元。

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯穎（6669）受惠於雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器與AI運算需求持續強勁，獲瑞銀證券青睞，最新研究報告給予「買進」評等，且為ODM代工廠中的首選股（Top Pick），並將目標價由6,400調升至7,000元，看好隨著Trainium 3量產與Helios機櫃出貨，緯穎已進入新一波營運轉折點。

今年業績拚雙位數百分比成長 M31盤中股價攻上漲停

矽智財廠商M31（6643）今日盤中股價帶量衝上漲停，該公司先前提到，先進製程動能明確，2026年業績拚雙位數百分比成長。

晶心科6月業績大增3倍多 盤中攻上漲停

CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）今年業績持續成長，6月業績的月增幅度高達3.26倍，激勵近期股價表現，今日盤中一舉攻上漲停價位。

目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

AI伺服器需求持續升溫，即使台股20日盤中劇烈震盪逾1,100點，但緯穎（6669）、緯創（3231）兩大伺服器廠仍在歐系外資同步調升目標價激勵下逆勢走強。外資看好兩家公司下半年將迎來AI伺服器出貨加速期，並受惠大型雲端客戶持續擴建資料中心，營運動能可望一路延續至2027年。

PCB 族群跌跌不休！低軌衛星龍頭華通跌停 跌破現增價格205元

PCB族群股價近期隨著機構賣壓湧出跌跌不休，低軌衛星龍頭華通（2313）今日盤早盤股價一度跌停來到191元，跌破現增價格205元，因已跌破現增價格，引發原始股東放棄認購的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。