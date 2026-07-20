台勝科漲停 市場提前押注下半年轉盈

半導體族群20日走勢仍顯疲弱，個股漲跌互見，不過矽晶圓廠台勝科（3532）逆勢亮燈漲停至466元，上漲42元，市場提前反映矽晶圓漲價、新廠產能開出，以及下半年虧轉盈的期待。

台勝科第1季受到麥寮新廠折舊攤提影響，合併營收33.09億元，季增1.2%、年增10.8%，稅後淨損約6,800萬元，每股淨損0.18元，毛利率也降至0.83%。不過，公司先前表示，若排除新廠折舊因素，本業獲利表現已優於去年同期，隨產能逐步放量，固定成本攤提壓力可望自下半年開始減輕。

營收回升也為市場預期提供支撐。台勝科6月營收12.24億元，月增0.53%、年增23.71%，創近30個月新高；第2季營收36.10億元，季增約9.1%、年增約20.6%，為近十季高點；累計上半年營收69.19億元，年增15.76%。雖然第2季完整財報尚未公布，但營收規模擴大，已讓市場開始押注單季虧損收斂，下半年則有機會進一步轉盈。

台勝科先前表示，矽晶圓現貨價格已出現回升跡象，公司正與客戶協商下半年價格調整，並獲得正面回應。AI、高效運算及先進記憶體持續拉動12吋晶圓需求，電源管理IC及驅動IC回溫則支撐8吋市場，加上矽中介層、載體晶圓、超薄晶圓及矽電容等特殊規格產品陸續驗證，市場看好台勝科下半年可望迎來出貨、價格與產品組合同步改善。