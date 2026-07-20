不畏大盤多空交戰激烈 緯穎逆勢上漲逾2％

緯穎（6669）20日早盤逆勢上漲最高至4,750元，尾盤仍維持高檔4,750元或上漲2.71％，法人表示公司正迎來新一波營運轉折點，隨著全球雲端服務供應商（CSP）大舉擴張資本支出，2026年營運將呈現「雙管齊下」的成長態勢。

緯穎AI產品營收占比已突破五成，並以ASIC專案為主力（占比約九成）；下半年隨著AWS Trainium 3等新一代ASIC與GPU平台陸續量產，加上AMD Helios機櫃出貨，AI營收比重將持續拉高。

另外，受惠於AI前後端應用的推升，傳統通用伺服器需求穩定成長，全年出貨量預期可增長20％至30％。 雖然記憶體等關鍵零組件價格上漲，在數學上恐稀釋毛利率「比率」，但緯穎透過引進寄售模式成功轉嫁成本，對實質獲利絕對金額與淨利率影響相當有限。