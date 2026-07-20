法規鬆綁添利多 台數科兩個交易日完成填息、大豐電走紅

近期大盤重挫，盤中震盪，有線電視業者台數科（6464）及大豐電（6184）受惠《有線廣播電視法》修正草案，鬆綁黨政軍條款，可望引進資金活水，激勵台數科、大豐電股價走紅，台數科兩個交易日完成填息。

過去黨政軍退出媒體條款，上市櫃有線電視業者雖穩定獲利，卻無法獲得政府四大資金投資，現在法院交通委員會通過《有線廣播電視法》修正草案，將「一股」都不能有，放寬至持股上限「1%」，未來三讀後，解開大多數系統業者的投資人緊箍咒，可望為產業引進資金活水。

台數科2025年每股純益4.2元，每股配發1.73元股利，包含每股1.33元現金股利及0.4元股票股利，7月17日進行除息交易，除息參考價為74.11元，前一日收盤價為78.4元，台數科20日早盤衝上80.6元，兩個交易日就完成填息，目前盤中上漲約1.5元，股價來到78.6元；大豐電上漲0.2元，股價來到42.8元。

近年台數科持續深化寬頻網路建設與數位匯流布局，並持續推動FTTH光纖到府及高速寬頻服務。同時，亦積極發展智慧家庭、智慧照護及智慧城市等多元應用，布局AI、5G及低軌衛星等新興技術應用市場。

台數科上半年營收21.45億元，年減1.4%，累計第1季每股純益1.39元。

大豐電2025年每股純益2.57元，每股配發3元現金股利，盈餘分配率近117%，大豐電已於6月24日進行除息交易。

大豐電今年上半年營收11億元，年增1.7%，創歷年同期新高，第1季每股純益0.71元。