緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯穎（6669）受惠於雲端服務供應商（CSP）對ASIC伺服器與AI運算需求持續強勁，獲瑞銀證券青睞，最新研究報告給予「買進」評等，且為ODM代工廠中的首選股（Top Pick），並將目標價由6,400調升至7,000元，看好隨著Trainium 3量產與Helios機櫃出貨，緯穎已進入新一波營運轉折點。

事實上，隨著Trainium伺服器出貨持續放量，瑞銀預估，維持緯穎第3季營收季增20%的預期；第4季營收將季增17%。展望全年，2026年營收可望年增34%，其中通用型伺服器出貨量預估年增30%；此外，Trainium營收占比將持續提升，預計2026年下半年占整體營收比重將超過50%。

展望後市，瑞銀將緯穎2027年營收成長預測從54%大幅上修至77%，主因看好ASIC與GPU兩大AI產品線的貢獻。其中，AMD Helios機櫃出貨量預估自2,000台調升至5,000台，且緯穎將持續穩固在大型CSP客戶端的供應鏈關鍵地位。此外，備受矚目的Vera Rubin架構預計將於2026年第4季小量出貨，將在2027年貢獻實質營收。

另外，基於ASIC放量進度優於預期，加上AI與通用伺服器專案並進，瑞銀同步上修緯穎2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）預估，分別由350元、440元調升至360元、500元。

值得注意的是，緯穎後續的關鍵催化劑，將落在7月下旬登場的AMD「Advancing AI」大會，以及亞馬遜（Amazon）即將公布的財報，市場高度關注AI硬體需求的具體展望。