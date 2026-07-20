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鈊象成資金避風港 早盤逆勢上漲

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）20日早盤無懼大盤疲軟，逆勢上漲22元，暫收708元。鈊象6月稅前淨利13.92億元，稅前EPS達4.89元，較5月的4.55元成長，創單月稅前EPS歷史次高；市場推估應與新台幣貶值、步入產業旺季有關，累計今年上半年稅前EPS達27.58元，獲利表現驚人。

鈊象6月營收21.66億元，月增2%、年增17.2%，連續5個月營收成功站穩20億元大關，單月營收則創歷史次高；累計上半年營收126.78億元，年增15.7%，創同期新高。

鈊象6月營收中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲分別占76%、22%及2%。展望未來，鈊象董事長李柯柱曾於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，主要原因來自美國玩家付費能力較高，預料該市場將是今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，營收占比已由今年第1季約10%提升至14%。

營收 鈊象

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