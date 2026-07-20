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晶心科6月業績大增3倍多 盤中攻上漲停
CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）今年業績持續成長，6月業績的月增幅度高達3.26倍，激勵近期股價表現，今日盤中一舉攻上漲停價位。
晶心科6月合併營收為3.72億元，月增3.26倍、年增2.47倍，創單月營收新高，帶動第2季業績也刷新單季歷史紀錄，合併營收為5.66億元，季增73.5%、年增1.02倍。
晶心科累計上半年合併營收為8.92億元，年增62%，惟首季每股淨損3.28元，外界關注其第2季的財報表現。
目前晶心科正值增資緘默期，該公司是RISC-V陣營重要廠商，在其首季營收結構中，約55%來自於授權金收入，若以地區別來看，最多來自台灣市場貢獻，占比約33%，其次是美國市場，占比為29%，中國市場也占24%。
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