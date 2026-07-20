三商壽上半年由虧轉盈、股價創四年新高 玉山金也上漲

台股大盤跌破季線，櫃買指數更摔落半年線之下，金融指數相對有撐，其中三商壽（2867）、玉山金（2884）、上海商銀（5876）等20日表現較大盤強勢，盤中上漲逾1%，三商壽一度漲至9.15元，創2022年3月以來新高；玉山金最高觸及35.9元，挑戰前波高點36.6元。

美伊戰爭惡化，AI出現雜音，加上台積電（2330）短期毛利率受新產能開出承壓，都讓台股飽受利空困擾，多數個股持續下跌。法人指出，大盤利空測試進行中，上半年13家上市金控合計獲利4,408.75億元，年增幅超過一倍，目前也仍維持下半年對金融股正向看法。

今日漲勢較強的金融股有三商壽、玉山金、安泰銀（2849）、上海商銀等，三商壽更再創波段新高，

三商壽先前公布今年上半年財報自結稅後純益為51.2億元，較去年同期大幅增加54億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）為 0.87元。

三商壽指出，上半年獲利亮眼主要受惠於台股大漲17,162點，提升該公司投資獲利，再加上CSM釋出貢獻穩定獲利。今年6月底淨值來到1,200億元，較今年開帳日淨值增加553億元，淨值比提升至8.8%。上半年總資產達1.66兆元，較今年初成長4%。

而玉山金併購三商壽案已獲公平會點頭，玉山金以股份轉換方式取得三商壽100%股份，預定9月1日為合併基準日，股份轉換後三商壽將成為玉山金控百分之百持股之子公司。三商壽將依相關法令向臺灣證券交易所申請於股份轉換基準日終止上市。