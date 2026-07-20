目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

AI伺服器需求持續升溫，即使台股20日盤中劇烈震盪逾1,100點，但緯穎（6669）、緯創（3231）兩大伺服器廠仍在歐系外資同步調升目標價激勵下逆勢走強。外資看好兩家公司下半年將迎來AI伺服器出貨加速期，並受惠大型雲端客戶持續擴建資料中心，營運動能可望一路延續至2027年。

外資報告利多加持下，緯穎20日早盤一度強勢上揚近5%、至4845元，盤中漲幅收斂至近3%；緯創開高後一度攻上147元、大漲約5.8%，盤中收斂至3%左右，順利收復5日線並觸及10日線，成為台股震盪過程中的盤面焦點。

歐系外資最新報告指出，緯穎下半年將迎來ASIC AI伺服器出貨拐點，第3季可望受惠亞馬遜Trainium平台放量及通用型伺服器需求持續成長，營收預估季增約20%；第4季在Trainium持續放量帶動下，可望再季增17%，全年營收預估年增34%，下半年ASIC AI伺服器營收占比更可望突破五成，成為主要成長引擎，因此維持「買進」評等，並將目標價由6,400元調升至7,000元。

展望2027年，外資更大幅上修緯穎營收年增率預估，由54%提高至77%。其中，AMD新一代Helios機櫃預估出貨量由2,000台上修至5,000台，緯穎仍是主要供應商；此外，NVIDIA Vera Rubin平台預計今年第4季開始少量出貨，並於2027年逐步挹注營收，AI成長動能持續增強。

至於緯創，外資同樣看好AI Rack出貨優於預期，加上第4季將迎來新一代CPU Server及NVIDIA Rubin平台導入，營運可望持續升溫，因此維持「買進」評等，並將目標價由215元調升至225元，同步上修今、明兩年獲利預估。

外資將緯創2026、2027年營收年增率預估，分別由67%、44%上修至82%、54%；EPS也由15.5元、21.5元調高至17元、25元。雖然AI機櫃產品比重提高可能對毛利率帶來壓力，但在AI產品出貨規模快速擴大帶動下，營收與獲利仍可望同步成長，並持續將緯穎列為ODM族群首選，後續AMD Advancing AI大會及亞馬遜財報，也將成為市場關注的重要催化劑。