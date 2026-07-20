董事長、總經理全換人 股票還要終止興櫃 長亨大跌逾5成

長亨精密（4546）上周公告董事長、總經理高層人事異動，同時召開重大訊息宣布，經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案；股票將下興櫃，20日開低走低， 跌破百元之下，一度下滑至50元，下跌52.15元，跌幅51.04%，盤中跌幅逾45%，跌勢沈重。

長亨在7月17日召開重大訊息記者會表示，為擴大公司未來經營規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略，經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案，預計8月31日召開股東臨時會， 討論相關事宜。

長亨指出，將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

長亨說，依公司法規定，將提請股東臨時會通過停止股票公開發行之議案後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行；長亨強調，擴大經營規模及重新調整經營計畫後，不排除再次於我國證券交易市場申請登錄興櫃及申請上市或上櫃。

另外， 長亨也公告高層人事異重，董事長由陳威圻接任，總經理則由劉世德接任。

長亨將終止興櫃交易，20日以99元開低後走低，一度下挫至50元，跌勢沈重，盤中跌幅逾45%，成交量也大增， 由原本每天約100~200張成交量，盤中就已跳增至近3,000張。