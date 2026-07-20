中國信託證券主辦「萬旭三」今日掛牌 掛牌價121.18元

中國信託證券主辦「萬旭三」3年期有擔保可轉債（債券代號：61343），採競價拍賣方式承銷，日前完成開標，合格投標總數量12,721張，超額認購倍數高達4.99倍，顯示市場反應熱烈、投資人信心十足，展現亮眼承銷成績，並於20日以承銷價121.18元上櫃掛牌交易。

萬旭（6134）為國內知名「利基型線材整合大廠」，今年(2026)半年公告之累計營收達12.14億元，年增49%，創近13年新高。今年第1季合併財報產品營收比重，儲能產品占47%、航太工控占14%、車用電子17%，各利基型產品均陸續展獲佳績。

儲能產品為萬旭之營收主力，上半年受惠於澳洲及英國補貼政策推進，下半年則進入歐洲需求旺季。未來在全球「儲能超級周期」的剛需滿載帶動下，市場年複合成長率約28%~30%，將成為公司中長期的獲利基本盤。另外，亦切入「手機直連衛星方面」高速線供應鏈，隨下半年量產出貨，高毛利產品特性將有助拉升整體獲利結構。

展望今年下半年，萬旭的成長主力將持續來自儲能產品、航太工控、高速線材應用三箭齊發，營運主軸明確、全球供應鏈產能布局、低軌衛星高速線持續放量，正處於「營收放量、獲利結構優化」之營運動能成長期。中國信託證券洞察市場變動並提供專業輔導資源，協助海內外具成長潛力公司加入台灣資本市場，為企業規劃籌資首選承銷商。