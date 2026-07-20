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千金股中我最猛 外資點出亞德客逆漲逾6%主因
千金股中的亞德客-KY（1590）20日盤中表現最猛，早盤攻高到1,350元，漲幅逾6%，外資認為，聚焦於6月營收成為其股價催化劑。摩根士丹利證券（大摩）維持「加碼」（OW）評等，因目前2027年預估本益比21倍，相較於其中期景氣循環平均的25倍，評價仍具吸引力。
亞德客-KY 2026年6月營收為新台幣39.13億元，月增持平，年增 45%；今年第2季整體營收121.64億元，季增21%，年增36%，再創歷史新高，高於市場共識11%。依產業別來看，電池+50%、工具機+45%、汽車+30%、一般機械+28%及電子+25%等領域的出貨表現於當月優於預期。
大摩指出， 6月當月訂單持續高於出貨，且兩者皆高於公司自身預期。對成長前景仍持正面看法，主要受惠於產業景氣循環向上、大陸官方政策支持，以及公司市占率提升。
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