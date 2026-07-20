漢翔爆量居冠 法人指出這關鍵原因

漢翔（2634）20日帶量衝高，盤中攻高到67.3元亮燈漲停，多頭企圖持續上攻挑戰這波高點69.5元。AI科技股雜音多之下，多頭買盤轉進以無人機為主的軍工股。

華南投顧指出，漢翔預計於2026年底前完成全部高教機交機，隨後營運將轉型為長期維修保養（MRO）服務。公司已開發出無人機視覺導航與反制系統並積極布局國內外標案，看好後續具備上調空間。展望無人機特別條例，預計其標案將從2026年8月-2031年12月，逐年籌編預算上限約2,100億元，項目包括濱海監偵型、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇。看好公司有望因其標案受惠，待政府政策審查通過，市場對航太軍工題材偏好會逐步回溫。

華南投顧表示，漢翔身為無人機海外商機聯盟主席，其核心價值將體現在技術指導與代工量產。漢翔可以利用其成熟的航太製造經驗與產線，協助國內/國外廠商大規模量產，並藉此賺取穩定的代工與系統整合費用。隨著國防部軍備局於近期規劃透過該條例採購1,446架濱海監偵型無人機、20萬8200架濱海攻擊型無人機，以及1,320艘小型自殺無人艇等，合計共約21萬架各式無人載具標案，漢翔在各項型號均有製造及整合能力。看好其公司在未來無人機的平台設計與規模化生產能力將為公司帶來後續相關商機。

在產能配置與在地化布局上，漢翔位於美國亞利桑那州的廠房已於2025年完成購置與整修，並自2025年第4季起投入小批量生產，預計將於今年第3季(初估落在7-8月)正式取得AS9100航太品質系統認證，屆時該廠將全面投產，全面布局B737 MAX、A321系列及LEAP引擎零件的在地化生產。