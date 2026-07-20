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PCB 族群跌跌不休！低軌衛星龍頭華通跌停 跌破現增價格205元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影

PCB族群股價近期隨著機構賣壓湧出跌跌不休，低軌衛星龍頭華通（2313）今日盤早盤股價一度跌停來到191元，跌破現增價格205元，因已跌破現增價格，引發原始股東放棄認購的討論。

華通基本面沒有太大變化，不過，隨著大客戶之一的SpaceX（股票代號：SPCX）近期股價遭遇亂流，SpaceX近期已跌破 $135 美元的 IPO 發行價，較歷史高點回落逾 40%。華通近期也成為外資法人摜壓標的，上周四五皆賣超，合計逾兩萬張。

不過華通客戶群持續擴張，因深耕衛星產業10年，幾乎囊括所有領導廠商的新產品開發項目，目前華通衛星板的產出已是世界第一，低軌衛星產業已由技術探索步入商業化階段，衛星寬頻的終端用戶數已超過千萬，很快會有更多的業者開發出衛星直連手機(Direct-to-Cell)產品，科技巨頭更是紛紛切入太空算力、軌道資料中心等新領域，未來對於太空PCB的需求，更是不可限量。

華通 SpaceX

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