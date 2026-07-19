台泥在歐設新控股公司

台泥（1101）重整歐洲能源事業架構，昨（19）日公告設新控股公司承接NHOA 100%股權。台泥公告指出，子公司TCC Dutch擬進行旗下歐洲公司內部組織重組，新設全資子公司TCC Energy Holdings B.V.，向TCC Europe Holdings B.V.取得NHOA S.A. 100%股權。

台泥的TCC Dutch公司也將同步注資TCC Energy，投資總金額為2.3256億歐元（約新台幣86億元）。此交易為集團內部組織重組，因無實際現金收付，此屬「非現金交易」。

台泥董事長張安平月前曾預告，正透過三大投行協助荷蘭子公司TCC（Dutch） Holdings B.V.與海外業務在歐洲資本市場掛牌，目標今年底前完成上市，預計稀釋約15%的股權。台泥總經理程耀輝並曾表示，台泥今年第1季歐洲市場營收占比高達42%，歐洲已成為台泥最核心的獲利與成長動能。

台泥目前在歐洲市場採取新能源及低碳水泥市場雙軌布局。程耀輝曾在今年股東會上表示，新能源方面，台泥已在南歐與瑞士建置逾1,000座快充站、4,000個充電點，儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾331份合約。