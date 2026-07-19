東陽、虎山 營運踩油門

美國平均車齡居高不下，有望帶動汽車零組件AM（售後維修市場）下半年需求向好，以AM市場為主力的東陽（1319）、虎山看好下半年AM需求，積極搶攻北美市場汽車零件換修商機，有望帶動營收表現。

虎山公司表示，根據Auto Care Association、MEMA等售後市場協會與S&P Global於2026年中發布的最新預測，2026年下半年的北美AM（售後市場）汽車零件需求，整體呈現「短期有逆風波動，中長期剛性需求強勁」的抗震格局。

東陽公司表示，面對市場需求逐步回溫，東陽將持續掌握成長契機，穩步推進建廠計畫，深化研發、AI應用及人才布局，強化核心競爭優勢，為未來營運成長奠定穩固基礎。

虎山指出，下半年北美AM市場的核心需求長線剛性依然穩固的因素，主要為新車價格持續居高不下、高利率環境使消費者延長購車周期，加上對純電動車（BEV）續航與充電基礎設施的觀望，消費者更傾向「以修代換」。北美乘用車的平均車齡已拉長至12.5年以上，這直接刺激了老舊車輛的維修與零件更換頻率。

此外隨著相關法規在北美各州的推進與落實，獨立汽車修理廠（IAM）獲得與原廠同等的診斷數據與技術支持。這打破了原廠（OES）的壟斷，使性價比更高的AM零件流通更為順暢，進一步擴大AM的市場份額。

另外，儘管宏觀經濟伴隨通膨壓力，但北美消費者對個人交通工具的依賴度並未降低。2026年全美行駛總里程數仍保持高位，車輛摩擦、碰撞與日常損耗帶來的售後更換需求極為穩定。

虎山認為通膨擠壓家庭預算，消費者與商用車隊對「高性價比」的AM零件依賴度提升，但同時也對批發與零售通路帶來了價格擠壓。