和運8月上市 承銷價42元

和泰集團旗下和運租車（7855）最快將於8月掛牌上市，每股承銷價暫定42元。法人指出，和運租車穩居國內租車市場龍頭，並建立完整的中古車流通生態圈，在「租車事業」與「中古車事業」雙引擎帶動下，兼具成長與穩定配息潛力，有望成為資本市場關注的新標的。

和運租車日前舉辦上市前法人說明會，吸引眾多法人機構出席。

法人普遍認為，以42元承銷價來看具有投資吸引力，加上公司已建構從新車租賃、保修管理到中古車流通的「車輛全生命週期」價值鏈，長期營運前景值得期待。

法人分析，和運未來成長動能主要來自三大方向。首先，長租車隊規模已突破4萬輛，市占率約30%，連續24年穩居台灣長租市場第一，穩定的長租合約可持續挹注現金流；其次，公司已建立涵蓋長租、短租、中古車流通及保修服務的完整生態圈，有效提升車輛全生命週期價值；第三，公司已啟動「和運4.0」策略，積極布局個人長租市場、AI智慧應用及海外市場，為未來營運增添新動能。

和運租車董事長劉源森表示，此次由興櫃轉上市，不僅是公司發展的重要里程碑，也是邁向國際化及擴大智慧移動生態圈布局的重要一步。未來將持續深化與全球知名租車集團Enterprise Mobility的合作，整合國際資源，並以「AI × 綠能」為雙核心發展方向，持續提升營運效率與服務品質，為客戶及股東創造長期穩健價值。