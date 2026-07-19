航空雙雄優惠機票開搶

搶攻暑假旺季，航空雙雄出招。長榮航（2618）、華航近日為了搶攻暑期商機，不約而同推出機票優惠促銷。長榮航宣布「涼夏漫遊」限時優惠正式開搶，即日起至7月31日止，凡購買今年底前從台灣地區出發之指定航線，即享有超值優惠票價。

華航官網即日起至7月22日，推出「2026華航夏季線上旅展」精選航線優惠價，涵蓋香港、吉隆坡、高松、西雅圖、雪梨及布拉格等熱門航點。

旅遊需求強勁，各家航空公司6月載客率都相當高，並繳出亮眼成績，看好第3季進入傳統旺季，航空公司加碼推優惠，並增加新航線，推升第3季營收。長榮航桃園-釜山航線自7月1日起，每周增飛五班，總班次由每周七班提升至每周12班；桃園-神戶航線自6月中旬起，每周增飛七班，總班次由每周三班提升至每周十班；暑期期間桃園-布里斯本（BNE）航線，至8月25日止，也將增飛至每周四班。

華航指出，進入第3季訂位情況穩健成長，客運表現持續增溫；7月24日起桃園-釜山增至每周21班，滿足旅客多元彈性的飛行選擇。華航即日起至7月22日，推出精選航線優惠價。