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雄獅、五福樂觀下半年買氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅行社業者看好下半年旅遊市場續旺。隨著暑假旺季登場，加上中秋、國慶連假、賞楓季、耶誕跨年等旅遊需求接力發酵，包括雄獅（2731）、五福及易飛網皆看好下半年出國旅遊買氣可望延續。

其中，日本、東南亞仍是基本盤，長程線則受惠航空運能恢復、票價回歸合理水準，歐洲旅遊需求明顯升溫，業者也同步擴大布局特色行程、自由行產品及實體通路，搶攻下半年旅遊商機。

特別的是，STE台北夏季旅展進入首個周末假日，雄獅旅遊買氣全面爆發，不僅攤位湧入大量賞展人潮，現場更出現單筆成交近200萬元的「百萬刷手」，為旅展業績再添亮點。雄獅表示，依目前接單情況觀察，旅遊需求已一路延續至明年農曆春節前，第4季及冬季出團市場持續看旺。

雄獅表示，全球航空運能持續恢復，歐洲及中東航線票價逐步回歸合理水準，帶動長程線旅遊需求回溫，且旅客提前規劃行程的趨勢更加明顯，長程線平均提前購票天數較去年增加約五至十天，顯示秋冬、跨年及農曆春節等旅遊需求已提前發酵，訂單能見度持續向後延伸。

五福表示，今年第2季整體旅遊市場買氣持續升溫，全線參團人次較去年同期成長近15%，其中日本線年增約20%，成為推升上半年營收成長的重要動能。展望下半年，在暑假、雙十連假賞楓、聖誕跨年及明年寒假、春節等檔期帶動下，訂單買氣可望一路延續。

易飛網則看好下半年連假效應持續帶動出國需求，已提前布局中秋、國慶及光復節等檔期商品，主攻日本、韓國、越南、泰國及歐洲等熱門市場，同步搶攻暑假親子及年底聖誕旅遊商機。

雄獅 東南亞 歐洲

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