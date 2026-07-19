富田攻無稀土馬達 有斬獲

國際能源總署（IEA）示警，因中國大陸稀土出口限制措施已全面實施，可能導致6.5兆美元的海外生產活動受到風險。為降低大陸稀土出口管制帶來的供應鏈風險，富田電機（4590）積極投入無稀土馬達研發，分別在無人機、機器狗等領域取得重大進展，進一步強化台灣國產供應鏈的自主性。

目前已知，富田加速推進無人機等低空載具市場布局，今年起「無稀土永磁馬達」技術正式啟動，並已陸續取得國內以及美系、歐系大廠無人機訂單，進入訂單落地與實質量產階段。

富田指出，隨著航太無人機應用快速成長，客戶對供應鏈合規要求明顯升高，其中非紅供應鏈成為基本門檻，公司多年來與日本供應鏈維持深度合作，在稀土材料方面已提前布局，與日本相關材料與稀土廠商展開合作，目前原料供應取得無虞。

目前，富田在銅鑼廠已有二條無人機動力模組生產線。而因應客戶訂單需求，投資3,000萬元新增的一條量產化產線，預計7月底完工、8月投產出貨，整體產能規模將由目前的年產能8萬顆，一舉拉升至30萬顆，打造全台最大無人機馬達生產基地。

由於單一機種客戶需求可能高達20萬顆動力馬達，專用產線的設立，將助攻富田今年營收走出谷底，迎來強勁反彈。法人估，富田今年營收可望有雙位數增長。

面對稀土來源的高度不確定性，富田宣布自今年起停用來自大陸的稀土原料，並透過與中鋼成立的聯合實驗室，利用中鋼的高磁通、低鐵損電磁鋼，共同開發無稀土馬達技術，另與日本大廠合作，採購日製磁鐵，逐步轉向非紅供應鏈。

富田表示，公司朝「AI相關應用終端產品的動力模組」轉型升級，陸續開花結果，除了無人機動力模組之外，機器狗關節動力模組、5噸物流車動力模組等都將在第4季出貨，下半年營運展望樂觀。目前，富田已在馬達產品中逐步降低並最終全面停用大陸供應的稀土原料。此舉目的在降低對特定國家原料端的依賴，強化台灣國產供應鏈的自主性。

法人說，富田不僅是馬達製造商，更積極轉型為具備從材料研發、模組設計到成品製造「一條龍」能力的動力系統供應商。透過無稀土技術的開發，富田試圖在關鍵零組件上掌握核心話語權。

富田的無稀土馬達開發，不僅限於傳統電動載具，目前已深度整合至其在機器人與自動化產業的發展路徑中：應用領域策略重點電動載具（EV）提升動力系統的穩定性，減少對外部稀土原物料的受制程度。