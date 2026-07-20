ASIC 伺服器鏈 旺

市場傳出，蘋果將加速布局自有AI伺服器市場，目前包含微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美雲端服務大廠（CSP）都已投入建置自有ASIC伺服器。法人看好，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達及仁寶等ODM大廠有望持續大啖ASIC伺服器市場商機。

外傳蘋果將透過收購晶片新創公司加速自家AI伺服器市場布局，將使原先百花齊放的ASIC伺服器市場需求更強勁，這波ASIC伺服器市場也被外界視為繼GPU伺服器後全新一波商機。

觀察北美四大CSP廠在ASIC伺服器布局上，微軟自研晶片MAIA 200打造的ASIC伺服器、Google的TPUv8、亞馬遜Trainium 3及Meta的MTIA。法人指出，北美四大CSP廠的ASIC伺服器訂單已經被鴻海、廣達、英業達、緯創及緯穎等ODM廠分別拿下，且訂單能見度至少將延伸到2027年下半年。

當中，最被外界關注的Google TPU系列，從晶片設計到伺服器組裝代工幾乎都由台灣廠商拿下，從最上游的聯發科到下游鴻海、英業達及緯穎等科技廠都卡位進入TPU供應鏈，且其他CSP廠的ASIC伺服器同樣由台灣ODM大廠拿下大筆訂單，顯示ASIC伺服器商機均由台灣科技業掌握。

外界也好奇為何ASIC伺服器市場商機能成為ODM廠搶攻的新一波焦點。業界指出，ASIC伺服器市場與輝達GPU伺服器領域最大不同差別在於，各大CSP廠對於ASIC伺服器架構差異極大，因此客製化程度遠比GPU伺服器高上許多，對ODM廠而言，在利潤表現上並不輸GPU伺服器。