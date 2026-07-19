聽新聞
0:00 / 0:00
NPO 商機熱 上詮、波若威俏
半導體指標廠衝刺光通訊布局，以色列晶圓大廠高塔（Tower）將擴建12吋矽光晶圓產能，聯電首批量產12吋矽光晶圓開始交貨，助攻未來矽光晶片單位成本逐步降低，伴隨產量大幅提升，有助減緩供應短缺問題，並提升光通訊在數據中心的滲透率。
法人看好，高塔、聯電矽光晶圓布局傳捷報，有助加速近封裝光學（NPO）發展，光通訊主被動元件廠商同步受惠，上詮（3363）、波若威、合聖、聯亞、華星光、眾達-KY等相關零組件供應鏈有望迎來爆發性成長。
高塔半導體規劃，將在日本擴充12吋矽光晶圓及矽鍺產能，投資規模達30億美元（逾新台幣960億元），第一階段是將原有新井工廠改造為12吋矽光晶圓及先進光學封裝基地，並支援魚津Fab 7，預計2027年第4季度具備全面投產條件，未來規劃將於Fab 7附近再建設新工廠，將產能進行倍數擴充。
聯電也與PIC設計大廠SILITH Technology共同宣布，首批量產12吋矽光晶圓開始交貨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。