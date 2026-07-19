愛爾達今年拚賺一股本

愛爾達-創（8487）搭上世足賽熱潮，加上日本愛知名古屋亞運將於9月舉行，隨著重大國際賽事接續登場，法人看好將助攻愛爾達收視、授權及廣告收入同步勁揚，今年獲利可望較去年激增1.5倍，力拚賺一個股本。

全球瘋世足，業界看好今年世足賽營收可望達創紀錄的150億美元，愛爾達連四屆拿下世足賽轉播台灣總代理，受惠大。

愛爾達連四次取得世足賽台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事。愛爾達統計，本屆世足開打首周，收視率較上屆（2022年卡達世界盃）成長四成以上，推升整體頻道收視率成長三成，並帶動OTT TV的ELTA.tv訂閱表現較賽前一周成長4.5倍，年度訂閱業績目標開賽首周就達標。隨著賽事愈來愈激烈，愛爾達收視率持續攀升。

法人看好，愛爾達受惠重大國際賽事WBC、世足賽、名古屋亞運陸續登場，加上例行賽事及其他頻道的基本盤營運穩定成長，今年營收可望成長六成以上，毛利率維持30%水準，稅後純益年增率更可望逼近150%，每股純益上看10元。

愛爾達董事長陳怡君先前已預告，2026年3月WBC棒球經典賽，6月美加墨世界盃足球賽，9月愛知名古屋亞運，將推升收視率、廣告、OTT TV用戶數再創佳績。