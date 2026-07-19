快訊

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

民進黨全代會 卓揆：拒毀憲亂政法案入政院

世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾達今年拚賺一股本

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達-創（8487）搭上世足賽熱潮，加上日本愛知名古屋亞運將於9月舉行，隨著重大國際賽事接續登場，法人看好將助攻愛爾達收視、授權及廣告收入同步勁揚，今年獲利可望較去年激增1.5倍，力拚賺一個股本。

全球瘋世足，業界看好今年世足賽營收可望達創紀錄的150億美元，愛爾達連四屆拿下世足賽轉播台灣總代理，受惠大。

愛爾達連四次取得世足賽台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事。愛爾達統計，本屆世足開打首周，收視率較上屆（2022年卡達世界盃）成長四成以上，推升整體頻道收視率成長三成，並帶動OTT TV的ELTA.tv訂閱表現較賽前一周成長4.5倍，年度訂閱業績目標開賽首周就達標。隨著賽事愈來愈激烈，愛爾達收視率持續攀升。

法人看好，愛爾達受惠重大國際賽事WBC、世足賽、名古屋亞運陸續登場，加上例行賽事及其他頻道的基本盤營運穩定成長，今年營收可望成長六成以上，毛利率維持30%水準，稅後純益年增率更可望逼近150%，每股純益上看10元。

愛爾達董事長陳怡君先前已預告，2026年3月WBC棒球經典賽，6月美加墨世界盃足球賽，9月愛知名古屋亞運，將推升收視率、廣告、OTT TV用戶數再創佳績。

世足賽 東森電視 營收

延伸閱讀

世足賽／最後四強賽將登場 中華電信：將再創收視及訂戶數新高

MLB／Netflix也救不了！全壘打大賽收視率創23年新低

世足賽／阿根廷4強勝英格蘭 創世足準決賽英語轉播收視紀錄

世足賽／尚未開踢 這「三大」贏家已出列

相關新聞

ASIC 伺服器鏈 旺

市場傳出，蘋果將加速布局自有AI伺服器市場，目前包含微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美雲端服務大廠（CSP）都已投入建置自有ASIC伺服器。法人看好，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達及仁寶等ODM大廠有望持續大啖ASIC伺服器市場商機。

東陽、虎山 營運踩油門

美國平均車齡居高不下，有望帶動汽車零組件AM（售後維修市場）下半年需求向好，以AM市場為主力的東陽（1319）、虎山看好下半年AM需求，積極搶攻北美市場汽車零件換修商機，有望帶動營收表現。

台泥在歐設新控股公司

台泥（1101）重整歐洲能源事業架構，昨（19）日公告設新控股公司承接NHOA 100%股權。台泥公告指出，子公司TCC Dutch擬進行旗下歐洲公司內部組織重組，新設全資子公司TCC Energy Holdings B.V.，向TCC Europe Holdings B.V.取得NHOA S.A. 100%股權。

立碁矽光子布局報捷

LED封裝廠立碁（8111）矽光子布局傳捷報，旗下1.6T共同封裝光學元件（CPO）模組打入北美大廠AI供應鏈，歐洲一線客戶也進入認證期，預計第4季將開花結果，挹注營收，隨著高毛利產品接棒放量，獲利可望迎來爆發期。

NPO 商機熱 上詮、波若威俏

半導體指標廠衝刺光通訊布局，以色列晶圓大廠高塔（Tower）將擴建12吋矽光晶圓產能，聯電首批量產12吋矽光晶圓開始交貨，助攻未來矽光晶片單位成本逐步降低，伴隨產量大幅提升，有助減緩供應短缺問題，並提升光通訊在數據中心的滲透率。

弘凱五路出擊營運衝 海外市場耕耘成效顯現

LED封裝廠弘凱（5244）穩固車用光源與智慧感測兩大核心業務之際，亦推進矽光子、高速傳輸及機器人等新興應用，隨著新舊產品五路出擊，營運衝鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。