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弘凱五路出擊營運衝 海外市場耕耘成效顯現

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
弘凱總經理曾智宏。聯合報系資料照
弘凱總經理曾智宏。聯合報系資料照

LED封裝廠弘凱（5244）穩固車用光源與智慧感測兩大核心業務之際，亦推進矽光子、高速傳輸及機器人等新興應用，隨著新舊產品五路出擊，營運衝鋒。

弘凱看好，AI浪潮推動下，傳感器市場成長指日可待，今年傳感器營收占比力拚一成。法人指出，隨弘凱南通新廠產能開出、新案逐步放量，可望為後續挹注成長動能。

針對矽光子布局，弘凱已加入相關產業聯盟，並積極展開技術評估與資源投入。公司透露，1.6T光模組預計今年下半年送樣；矽光子相關應用則屬中長期布局，最快可望於2027年逐步發酵。

智慧感測方面，弘凱表示，AI時代下，連結外在環境與內部運算的感測元件不可或缺。隨著南通新廠新設備建置完成，傳感器產品今年將迎來突破性成長；該公司也積極切入美系機器人供應鏈，全力擴大非車用市場布局。

弘凱指出，因應智慧座艙與車載電子整合趨勢，已與多家國際大廠在車用氛圍燈、功能性光源及智慧控制架構上擴大合作。相關專案已由設計導入邁向平台化與量產應用，顯示技術與製造能力獲市場肯定，車用產品亦成為推升營運成長的主要動能。

為提升元件附加價值，弘凱表示，正積極推動系統層級的光源控制架構。該整體解決方案透過創新的系統設計，能保護高階智慧LED產品於複雜車載環境中穩定運作，協助客戶優化軟硬體整合與成本結構，強化公司在下游系統的價值鏈定位。

展望後市，弘凱強調，海外市場近年耕耘成效顯現，已開始挹注營收，並透過印度子公司擴大全球銷售版圖。伴隨南通新廠新產能與製程效率陸續釋放，除能支援海外市場拓展，亦有助於分散地緣政治不確定性與關稅壁壘等經營風險。

機器人 法人

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