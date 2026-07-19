期貨商論壇／黃金期 分批承接

黃金近期維持在4,000美元附近震盪，仍受美元與美債殖利率維持高檔，這也說明真正決定黃金趨勢的主角仍是美國利率。市場原本擔心通膨復燃將迫使聯準會升息。然6月CPI的意外降溫顯示能源衝擊未演變成全面性通膨，升息壓力減輕，因此，利率高點已經受到約束，美元與實質利率難以持續上行下，金價的下跌空間自然有限。

儘管近期中東衝突再起，但實際上美伊雙方都沒有把戰爭無限延長的本錢。川普真正的戰場在美國期中選舉，為此他需要壓低能源價格、控制通膨並維持股市；伊朗則受制於制裁、財政壓力與內部治理成本，同樣需要保留停火與談判空間。

台灣期交所已調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

最後提醒投資朋友，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理，並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

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